Подмосковье 26 декабря 2022, 23:49 Еще два объекта здравоохранения поставили на кадастр в Домодедове

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Детско-взрослую поликлинику и здание транспортной части скорой медицинской помощи поставили на кадастровый учет в микрорайоне Южный в Домодедове. Строительство объектов проводилось в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В новой поликлинике площадью 9,7 тысячи квадратных метров появились отделения для детей и взрослых, кабинеты врачей общей практики и узких специалистов, отделение профилактики женской консультации, дневной стационар, а также отделение неотложной помощи.

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Поликлиника и здание транспортной части находятся по адресу: город Домодедово, микрорайон Южный, улица Курыжова, строение 3а и 3а/1.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту медучреждений в 2023 году. Так, в следующем году в Московской области обновят 70 объектов здравоохранения.

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