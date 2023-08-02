Подмосковье 02 августа 2023, 14:12 Еще два дома в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном достроят к концу года ГК Гранель

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Строительство корпуса № 3 в жилом комплексе «Бригантина» началось в Долгопрудном. В доме обустроят 614 квартир. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас в активной стадии строительства находятся корпуса № 4 и № 5. Их общая площадь превышает 72 тысячи квадратных метров. Передача квартир дольщикам запланирована на конец этого года.

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На территории ЖК также обустроен парк с детскими и спортивными площадками, прогулочными и велодорожками. Продолжается строительство многоуровневого паркинга, возведены детская поликлиника и два детских сада. На первых этажах домов открыли магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. В планах построить там новый корпус школы № 7, еще три детских сада и взрослую поликлинику.

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