Подмосковье 23 ноября 2022, 16:49 Еще два аварийных дома снесли в Щелкове

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Работу по ликвидации аварийных домов продолжают в Щелкове. Там снесли еще два ветхих здания — на Пионерской и Первомайской улицах.

Глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко рассказал, что дома 1934 и 1945 годов постройки были признаны аварийными в 2012 году. Об их сносе просили местные жители.

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«В 2022 году Администрацией городского округа Щелково были выполнены работы по обследованию зданий, отключению от сетей инженерного обеспечения и сносу жилых домов. В настоящий момент участки уже освобождены от строительного мусора», — сказал он.

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Работы по ликвидации аварийных домов ведут еще по пяти зданиям в Щелкове. Всего в округе выявлено 200 таких объектов, из которых 102 уже снесли или привели в порядок.

Предложить варианты использования территории на местах снесенных домов жители могут на портале «Добродел». Поделиться идеями можно до 28 февраля 2023 года.

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