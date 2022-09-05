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05 сентября 2022, 12:33

Еще девять домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье

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В последнюю неделю августа на территории Подмосковья на кадастровый учет поставили девять жилых домов в семи округах. Если дом получает кадастр, у его жильцов появляется возможность оформить свои квартиры в собственность, получить регистрацию по месту жительства, записывать детей в детсады и школы, прикрепляться к поликлиникам рядом с домом и осуществлять еще множество действий.

Самое большое количество зданий получили кадастровые номера на территории Ленинского округа. Это два жилых дома, которые располагаются в деревне Сапроново. Также два дома получили кадастр в Дмитрове — там сдали два жилых дома на 40 квартир, расположенных в ЖК «Гавань».

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Кадастровые номера присвоили также домам в Котельниках, Пушкино, Балашихе, Истре и Дубне. Самым большим домом стало здание в ЖК «Оранж Парк», которое находится на Сосновой улице в Котельниках.

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Ранее сообщалось, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Строительство

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