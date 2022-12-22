Подмосковье 22 декабря 2022, 17:55 Еще четыре округа Подмосковья выполнили годовой план по обустройству уличного освещения

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В Подмосковье еще в четырех городских округах завершились работы по строительству систем наружного освещения. Их осуществляют в рамках проекта «Светлый город», сообщили в Минблагоустройства региона.

Как уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, вопросы уличного освещения для небольших населенных пунктов до сих пор остаются открытыми и актуальными.

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« В рамках регионального проекта «Светлый город» мы строим уличное освещение не только в городах, но и в деревнях и селах. Сейчас мы активно завершаем работы по модернизации наружного освещения — новое уличное освещение появилось еще в четырех городских округах», – отметил Михаил Хайкин.

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Современное уличное освещение появилось в деревне Гальчино Можайского округа, здесь проложили более 850 метров линий наружного освещения и установили 15 новых светильников. На Первомайском проезде в Высоковске городского округа Клин протяженность новой линии электропередач составила порядка полутора километров, здесь появилось 54 опоры освещения и 82 энергоэффективных светильника.

Также уличное освещение обустроили на дороге от Расторгуевского кладбища до деревни Петрушино в Ленинском округе, в Ивантеевке и селе Ельдигино Пушкинского округа.

В Минблагоустройства ранее сообщали о завершении работ в восьми округах — Раменском, Шатуре, Щелкове, Красногорске, Наро-Фоминске, Электрогорске, Лыткарине и во Власихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Центральный парк в Пушкино получил новый облик после благоустройства.

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