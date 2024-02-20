Подмосковье 20 февраля 2024, 13:41 Еще четыре лифта заменили в жилых домах Истры с начала 2024 года Unsplash

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Новые лифты устанавливают в жилых домах в Истре: с начала года заменили уже четыре подъемника. Все они отечественного производства и отвечают современным требованиям безопасности.

Лифтовое оборудование заменили в доме № 4 на улице Конструктора Адасько в Истре и в доме № 8 на улице Мира в Дедовске. Освещение в новых лифтах светодиодное, а дверные проемы оснащены умными датчиками.

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«Стоит отметить, что на сегодняшний день администрацией муниципалитета уже подготовлен план по замене лифтов на 2025 год. В него вошли четыре многоквартирных дома по следующим адресам: Истра, улица Конструктора Адасько, дом № 2А, улица 9-й Гвардейской Дивизии, дом № 38. И в городе Дедовск сразу по двум адресам — улица Курочкина дом № 9А и дом № 11», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Напомним, срок службы лифтов составляет 25 лет со дня ввода в эксплуатацию.

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