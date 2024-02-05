Подмосковье 05 февраля 2024, 16:42 Около 25 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю на лыжнях в Московской области покатались около 25 тысяч человек. Всего в Подмосковье обустроено 52 трассы, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке — 5,3 километра. У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Напомним, десять трасс обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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