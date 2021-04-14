Еще более тысячи подмосковных автобусов начали принимать «Тройку» с 14 апреля

Оплата проезда транспортной картой «Тройка» с 14 апреля стала доступна еще на 306 маршрутах Мострансавто с зональной тарификацией пригородного сообщения, это более 1,1 тысячи автобусов. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Развитие единой транспортной карты «Тройка» в Московской агломерации — масштабный проект, который реализуется правительством Москвы и Подмосковья совместно со Сбербанком.

«С момента запуска „Тройки“ в Московской области, с февраля этого года, по карте совершено более 180 тысяч поездок, что подтверждает ее востребованность у жителей Подмосковья. На сегодняшний момент возможность оплаты проезда „Тройкой“ доступна на более чем 700 маршрутах в 2,6 тыс. автобусах областного перевозчика Мострансавто, оснащенных стационарным оборудованием», — отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

К лету этого года оплату «Тройкой» планируют внедрить на всех 9,5 тыс. транспортных средствах на более 2 тысячах подмосковных маршрутов. Это сделает передвижение жителей между Подмосковьем и Москвой удобнее и значительно упростит процесс оплаты поездок.

Свободное перемещение по московской агломерации — это то, к чему мы стремимся, создавая единое транспортное пространство Москвы и области. И сейчас мы сделали важный шаг — перешли к следующему этапу нашего проекта, помимо МЦД и 400 городских маршрутов. «Тройка» заработала и на пригородных автобусах Подмосковья Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы

При оплате проезда «Тройкой» на маршрутах с зональной тарификацией пассажирам необходимо при входе приложить карту к стационарному валидатору, при выходе необходимо также приложить карту для фиксации остановки выхода во избежание списания максимальной стоимости поездки. На карте должно быть достаточно средств для оплаты поездки до конечной остановки.

С полным списком маршрутов, где принимают карту, можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.