Подмосковные пассажиры оплатили проезд «Тройкой» более 155 тысяч раз

В транспорте Подмосковья поэтапно вводят возможность оплаты проезда картой «Тройка. Пассажиры воспользовались этой услугой уже больше 155 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мострансавто.

Чаще всего картой «Тройка» пользуются пассажиры в Королеве — почти 24 тысячи поездок, при этом самым популярным стал маршрут № 1 от станции Подлипки до улицы Силикатная.

Жители Подольска оплатили проезд «Тройкой» свыше 21 тысячи раз.

Возможность оплаты проезда «Тройкой» постепенно вводят в автобусах подмосковных перевозчиков для удобства. Одна карта для автобусов Москвы и Подмосковья экономит время пассажиров.

«Тройку» уже принимают в более чем 400 маршрутах Мострансавто в более 1,5 тысячи автобусов с валидаторами.