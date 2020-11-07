Еще более 60 земельных участков получат многодетные из Подмосковья

Семьям с тремя и более детьми из Московской области выделят еще 61 земельный участок общей площадью 7,24 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе Минмособлимущества.

Администрация городского округа Мытищи подготовила 11 земельных участков для семей, которые стоят на очереди. Семь земельных участков выбрали в городском округе Зарайск, по шесть — в городских округах Орехово-Зуевский и Егорьевск, пять — в Солнечногорске, а три — в Шатуре.

Помимо этих территорий, многодетные семьи обзаведутся личной землей в Ступине, Подольске, Дубне, Серебряных Прудах, Шаховской, Коломне, Кашире, Щелкове и Истре. А еще участки подготовили в Дмитровском, Волоколамском, Пушкинском, Богородском, Раменском, Сергиево-Посадском и Можайском городских округах.

Семьи получат земельные участки до начала 2021 года.

Кроме того, в Московской области согласовали создание 16 новых земельных участков, которые в дальнейшем предоставят многодетным. Они расположены в Волоколамском, Богородском и Сергиево-Посадском округах. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала 2020 года 971 многодетная семья из Подмосковья получила в собственность земельные участки. Из них 125 переданы за октябрь.

Программа по обеспечению землями семей с тремя и более детьми действует в регионе с 2011 года. За это время местные власти раздали свыше 27,7 тысячи участков.