Свыше 970 многодетных семей Подмосковья получили землю с начала года

Она рассказала, что земли передают в полном объеме, несмотря на препятствия, вызванные коронавирусом. В этом году участки получила уже 971 многодетная семья.

За октябрь больше всего участков передали многодетным семьям Солнечногорска — 20, Богородского — 11, Шатуры, Истры, Чехова и Клина Наталья Адигамова.

По словам министра, программу по обеспечению землями семей с тремя и более детьми запустили в Подмосковье еще с 2011 года. За это время участки передали более чем 27,7 тысячи раз.

По количеству оформленных земель лидерами стал Щелковский округ — там их получили 1,6 тысячи семей. Следом идут Орехово-Зуево, Богородский и Сергиев Посад. Также лучшие показатели в Раменском и Дмитрове.

Из всех земель, переданных семьям Подмосковья с 2011 года, три тысячи полностью обеспечили водоснабжением, шесть тысяч — возможностью подключить его, еще восемь тысяч — подъездной дорогой. Об этом сказал заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.