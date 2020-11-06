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    06 ноября 2020, 10:42

    Свыше 970 многодетных семей Подмосковья получили землю с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С начала года земельными участками обеспечили более 970 многодетных семей Московской области. Из них 125 получили их за последний месяц. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
    Свыше 970 многодетных семей Подмосковья получили землю с начала года

    Она рассказала, что земли передают в полном объеме, несмотря на препятствия, вызванные коронавирусом. В этом году участки получила уже 971 многодетная семья.

    За октябрь больше всего участков передали многодетным семьям Солнечногорска — 20, Богородского — 11, Шатуры, Истры, Чехова и Клина

    Наталья Адигамова.

    По словам министра, программу по обеспечению землями семей с тремя и более детьми запустили в Подмосковье еще с 2011 года. За это время участки передали более чем 27,7 тысячи раз.

    По количеству оформленных земель лидерами стал Щелковский округ — там их получили 1,6 тысячи семей. Следом идут Орехово-Зуево, Богородский и Сергиев Посад. Также лучшие показатели в Раменском и Дмитрове.

    Из всех земель, переданных семьям Подмосковья с 2011 года, три тысячи полностью обеспечили водоснабжением, шесть тысяч — возможностью подключить его, еще восемь тысяч — подъездной дорогой. Об этом сказал заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.