Подмосковье 28 марта 2024, 09:36 Еще более 400 собственников получили ключи от квартир в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске Группа "Эталон"

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Заселение последнего, 20-го жилого корпуса завершается в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске. Собственники всех 437 квартир уже получили ключи, продолжается передача машино-мест.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в 25-этажном корпусе обустроили квартиры разной площади: от небольших однокомнатных до просторных трехкомнатных. На первых этажах разместили нежилые помещения для коммерческих объектов, а в подземной части — кладовые. Кроме того, там будет работать паркинг на 261 место.

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Всего в жилом комплексе 20 домов, четыре детских сада, три школы, городская поликлиника и другие социальные объекты.

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