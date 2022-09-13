Еще более 38 километров дорог отремонтировали в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Еще более 38 километров дорог отремонтировали в Орехово-Зуеве

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Ремонт дорог завершился в Орехово-Зуеве, там заменили покрытие на 33 участках. В итоге удалось отремонтировать десять региональных дорог, общая протяженность более 23 километров.

«Ремонт дорог в Орехово-Зуеве завершен, всего покрытие заменили на 33 участках муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 38 километров. При этом по выбору жителей, голосовавших на портале „Добродел“, покрытие заменили на восьми участках дорог. Благодаря ремонтным работам проезд по дорогам округа стал более удобным и безопасным более чем для 235 тысяч жителей», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Например, в региональной сети в черте города поменяли покрытие на улице Крупской, которая служит проездом к масштабному парку аттракционов, поликлинике, почте и другим важным социальным учреждениям. Кроме того, по выбору жителей работы провели на центральной дороге в деревне Яковлево и на участке от деревни Мальково до деревни Равенская.

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В муниципальной сети отремонтировали 23 дороги, в том числе в городах, а также к важным объектам социального притяжения. После голосования на портале «Добродел» покрытие заменили на дорогах в деревнях Дубово, Стенино, Мануйлово и Федотово, а также на улице Слободке в деревне Савостьяново.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М12 Москва — Казань. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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