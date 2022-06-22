Еще 9 врачей из других регионов и стран пришли работать в больницу в Рузе

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко рассказал о работе по привлечению в регион медиков. По его словам, с начала этого года Рузская больница пополнилась девятью врачами.

Среди врачей, прибывших на работу в Рузу — детский хирург, психиатр, врач приемного отделения, стоматолог-ортопед, два участковых терапевта, хирург, фтизиатр и еще один терапевт. Они приехали не только из других регионов, но и других государств.

Пархоменко отметил, что для решения жилищных проблем медиков в этом году было выделено три квартиры. Компенсацию за аренду жилья получают 19 специалистов — из областного бюджета и пять — из средств округа.

«В 2021 году мы начали работу над предоставлением желающим врачам земельных участков на безвозмездной основе. В прошлом году участки оформили семь докторов, с начала года — еще двое: врач-невролог и врач УЗИ отделения лучевой диагностики. В списке желающих еще 23 человека. Вместе с ними работаем над сбором необходимых документов и подбором земельных участков», — рассказал глава Рузы.

В качестве мер поддержки медики могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч рублей ежемесячно, предоставление земли в безвозмездное пользование, социальную ипотеку и участие в программе «Приведи друга».

Рузская больница в этом году получит 48 единиц медтехники по программе «Здравоохранение Подмосковья». Ремонт уже проводят в рентгенкабинете поликлиники, где установят новый цифровой аппарат. В ближайшие два года заменят флюорограф и рентген-аппарат в Тучковской поликлинике № 1.