Подмосковье 22 апреля 2024, 14:55 Еще 80 жителей переселили из аварийных домов в Подмосковье пресс-служба губернатора

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Свыше 1,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселили в Подмосковье на минувшей неделе. Жители 12 городских округов получили новые квартиры или денежные компенсации, об этом сообщили в Минстрое региона.

За неделю еще 87 человек переехали из аварийного жилья в новые квартиры или получили компенсации. Расселили 36 аварийных помещений в 12 округах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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Ветхие аварийные квартиры площадью 1385 квадратных метров находились в Клину, Электростали, Сергиевом Посаде, Пушкинском, Шатуре, Луховицах, Лотошине, Химках, Одинцовском, Рузском, Мытищах и Дзержинском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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