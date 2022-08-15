Еще 8 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю

С 8 по 14 августа пожарные восемь раз тушили лесные пожары на территории Московской области. Площадь возгораний составила 0,36 гектара.

«Пожары ликвидированы в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах. На их тушении были задействованы 30 единиц техники и 60 человек личного состава лесопожарных служб. Все очаги локализованы и ликвидированы в день обнаружения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

С начала года на землях лесного фонда в Подмосковье ликвидировано 128 пожаров (из них шесть торфяных) на площади 105,51 гектара. Это значительно меньше показателей прошлого года, когда к этому дню было зафиксировано уже 178 лесных пожаров на площади 171,9 гектара.

Большинство лесных пожаров было обнаружено с помощью системы видеомониторинга (39%) и авиационного мониторинга (17%). Остальные случаи увидели с земли или узнали о них по сообщениям от местных жителей.

С 15 по 17 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, а в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — IV класс.

«Погода стоит солнечная, а дожди маловероятны. Поэтому еще раз напоминаю всем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах», — обратился к жителям председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.