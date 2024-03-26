Подмосковье 26 марта 2024, 17:52 Еще 8 детских площадок установят в Ленинском округе в этом году Пресс-служба администрации города или района

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Еще восемь современных детских площадок обустроят в Ленинском округе в 2024-м году. Их установят в Видном, Тарычево, поселке Володарского, Спасских Выселках и Развилке за счет местного и областного бюджетов.

Как рассказали в администрации округа, детские площадки будут соответствовать всем нормам безопасности. Там обустроят резиновое покрытие, установят камеры видеонаблюдения и уличное освещение, а также скамейки и урны.

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«Запрос на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств — один из самых частых среди наших жителей. В Ленинском округе, как и во всем Подмосковье, мы уделяем большое внимание формированию комфортной городской среды. Современные, качественно оборудованные места для прогулок с детьми — наиболее востребованный элемент благоустройства», — сказал глава округа Станислав Каторов.

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