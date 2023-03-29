Подмосковье 29 марта 2023, 15:38 Еще 7 медучреждений Подмосковья газифицируют по президентской программе

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Еще семь медицинских и образовательных учреждений газифицируют в Подмосковье. Работы проведут по президентской программе «Социальная газификация».

«Мособлгаз» бесплатно газифицирует Коробчеевскую школу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Коломне, Кабановскую СОШ в Орехово-Зуеве, Черкизовскую школу в Пушкино, детский сад комбинированного вида № 23 в Дмитровском округе, центральную районную больницу в Коломне, Московский областной клинический диспансер в Серпухове и детский бронхо-легочный санаторий № 27 в Раменском.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, после подачи заявки котельные, обслуживающие детский сад, школу или больницу, будут газифицированы за счет средств газораспределительных организаций.

Программа социальной газификации стала бессрочной и для жителей. Так, бесплатно подвести газ на участок могут собственники домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов. Для этого необходимо узнать, вошла ли в программу конкретная территория, и подать заявку на подключение. С начала года газ уже появился в домах более семи тысяч жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение подпало 11 ветхих построек.

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