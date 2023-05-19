Подмосковье 19 мая 2023, 14:23 Еще 7 лифтов обновят в Солнечногорске к 2025 году

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Городские службы обновят семь лифтов в жилых домах Солнечногорска к 2025 году. Лифты старше 20 лет заменят в рамках реализации краткосрочной программы Фонда капитального ремонта.

Пять новых лифтов появятся в Солнечногорске на улице Красная в доме № 125 и еще два в деревне Радумля в микрорайоне Механического завода в доме № 15. Новое оборудование будет тихоходным, антивандальным и безопасным.

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«Новые лифты обладают существенно высоким уровнем класса комфорта для жителей, а все комплектующие производятся на территории подмосковного региона, что значительно упрощает их обслуживание в дальнейшем», — рассказала руководитель солнечногорского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Оборудование старше 25 лет в Солнечногорске уже полностью обновили, заменив и отремонтировав 262 лифта с 2014 по 2022 год.

Всего в городском округе Солнечногорск порядка 76 тысяч жителей используют 1298 лифтов.

Адресная программа капремонта многоквартирных домов на 2023–2025 годы размещена на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья в разделе «Документы».

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