19 мая 2023, 14:23
Еще 7 лифтов обновят в Солнечногорске к 2025 году
Городские службы обновят семь лифтов в жилых домах Солнечногорска к 2025 году. Лифты старше 20 лет заменят в рамках реализации краткосрочной программы Фонда капитального ремонта.
Пять новых лифтов появятся в Солнечногорске на улице Красная в доме № 125 и еще два в деревне Радумля в микрорайоне Механического завода в доме № 15. Новое оборудование будет тихоходным, антивандальным и безопасным.
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«Новые лифты обладают существенно высоким уровнем класса комфорта для жителей, а все комплектующие производятся на территории подмосковного региона, что значительно упрощает их обслуживание в дальнейшем», — рассказала руководитель солнечногорского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.
Оборудование старше 25 лет в Солнечногорске уже полностью обновили, заменив и отремонтировав 262 лифта с 2014 по 2022 год.
Всего в городском округе Солнечногорск порядка 76 тысяч жителей используют 1298 лифтов.
Адресная программа капремонта многоквартирных домов на 2023–2025 годы размещена на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья в разделе «Документы».
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ЖКХ
Солнечногорск
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