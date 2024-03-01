Подмосковье 01 марта 2024, 11:31 Еще 7 инициатив жителей Подмосковья записали в Общественной приемной Владимира Путина Пресс-служба РИШ

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Общественная приемная кандидата в президенты России Владимира Путина работает в Красногорске с января. Жители Подмосковья внесли уже десятки полезных инициатив. На этот раз своими идеями поделились представители Раменского и Люберец.

Заместитель директора ДК «Гжелка» Александр Логвин обратился с просьбой организовать систему детских оздоровительных лагерей на базе домов культуры, а также передать неработающие лагеря муниципалитетам для реконструкции и восстановления.

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«В прошлом году в рамках своего дома культуры мы сделали пробный вариант летнего лагеря для детей дневного пребывания. И это оказалось очень востребованным мероприятием, которое родители просили проводить на протяжении всех трех месяцев», — рассказал Александр Логвин.

Пресс-служба РИШ

Еще две инициативы от жителей Раменского представил депутат городского округа Сергей Бурмистров.

«Ко мне не раз обращались собственники СНТ с такой сложностью, что есть проезды, которые находятся в какой-то государственной собственности или вообще ни у кого. Жители просят, чтобы они могли сами их обслуживать, оформив в общую долевую собственность», — сказал Сергей Бурмистров.

Также Сергей Бурмистров предложил уже на этапах проектирования жилых комплексов предусматривать места под контейнерные площадки и инфраструктуру для обращения с отходами.

Пресс-служба РИШ

Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Алеся Давранова из Люберец обратилась сразу с несколькими предложениями. А именно: открыть первичные отделения ДОСААФ в школах, освободить от уплаты процентов по ипотеке участников СВО и членов их семей, а также ввести для ресурсоснабжающих организаций оплату по фактическому потреблению.

«Сейчас идет активное возрождение начальной военной подготовки в школах, поэтому просим также возродить ДОСААФ в образовательных учреждениях. И самое важное — привлекать наших военнослужащих к этой работе», — поделилась Алеся Давранова.

Пресс-служба РИШ

Еще одна инициатива, которую просят рассмотреть жители городского округа Бронницы, — контроль за своевременной индексацией зарплат.

«Есть инициативы, которые повторяются из раза в раз. Это поддержка наших воинов специальной военной операции и их семей. Например, предложение о том, чтобы освободить их от уплаты процентов по ипотечным кредитам», — отметила руководитель Общественной приемной кандидата в президенты России Владимира Путина в Московской области Екатерина Артемова.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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