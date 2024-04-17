Подмосковье 17 апреля 2024, 10:34 Еще 7 домов построили в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре Сайт КП "Кембридж"

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Еще семь таунхаусов построили и ввели к эксплуатацию в поселке «Кембридж» в Истре. Всего в проекте запланировано семь очередей работ.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, семь очередей строительства создадут полноценную инфраструктуру коттеджного поселка. Площадь таунхаусов будет колебаться в диапазоне от 65 до 150 квадратных метров.

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Коттеджный поселок «Кембридж» оформлен в стиле английского городка. Дома будут отличаться разным оформлением фасада и планировками. Это позволит выбрать оптимальный вариант жилья под разные требования.

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