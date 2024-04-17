17 апреля 2024, 10:34
Еще 7 домов построили в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре
Еще семь таунхаусов построили и ввели к эксплуатацию в поселке «Кембридж» в Истре. Всего в проекте запланировано семь очередей работ.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, семь очередей строительства создадут полноценную инфраструктуру коттеджного поселка. Площадь таунхаусов будет колебаться в диапазоне от 65 до 150 квадратных метров.
Реклама
Коттеджный поселок «Кембридж» оформлен в стиле английского городка. Дома будут отличаться разным оформлением фасада и планировками. Это позволит выбрать оптимальный вариант жилья под разные требования.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Истра
Строительство
Реклама
Реклама