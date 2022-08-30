Еще 69 зданий получили разрешения на строительство в Подмосковье

За прошлую неделю разрешения на ввод в эксплуатацию в Подмосковье получили 10 жилых и 62 нежилых здания. Разрешения на строительство получили еще 69 объектов.

Среди введенных в эксплуатацию зданий — три жилых дома в микрорайоне «Клубничное поле» и один жилой дом на улице Северной в Одинцове. Есть также дома и таунхаусы в Дмитровском округе, в Балашихе, Люберцах и Бронницах.

Среди нежилых объектов — школа в Котельниках, детский сад в Ленинском округе, производственный корпус со складом в Одинцове и другие здания.

Разрешения на строительство получили новый детский сад в Люберцах, лечебно-оздоровительный корпус в Одинцове, храм в Павловском Посаде, склад в Домодедове и другие здания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше 7,7 миллионов квадратных метров жилья.