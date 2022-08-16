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    16 августа 2022, 15:03

    Еще 64 здания получили разрешение на строительство в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    Разрешение на ввод в эксплуатацию в Подмосковье на прошлой неделе получили 2 жилых и 17 нежилых объектов. Разрешение на строительство получили 64 здания.

    Еще 64 здания получили разрешение на строительство в Подмосковье

    Например, введены в эксплуатацию два жилых дома в ЖК «Новый город» в городском округе Дубна и в ЖК «Высоково» в городском округе Электросталь. Среди нежилых объектов — школа на 550 мест в Можайском, цех металлических деталей в Орехово-Зуеве, дом отдыха в Серпухове и другие здания.

    Разрешения на строительство получили сразу девять многоквартирных домов. Из них три будут располагаться в Домодедове, три в Сергиевом Посаде и по одному в городских округах Котельники, Подольск и Пушкинский.

    Среди нежилых объектов, которые получили разрешения на строительство, можно выделить склады в Раменском, производственные цеха в Дубне, объект инженерной инфраструктуры в Домодедове и другие.

    В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Помимо поставок нового медоборудования, особое внимание уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.