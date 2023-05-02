02 мая 2023, 16:06
Еще 60 подъездов отремонтируют в Солнечногорске к сентябрю
Ремонт подъездов жилых домов стартовал в Солнечногорске. Коммунальщики обновят 60 парадных к сентябрю.
Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров рассказал, что 30 подъездов отремонтируют по программе софинансирования совместно с правительством Московской области и еще 30 — за счет управляющих компаний.
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В подъездах проведут малярно-штукатурные работы, заменят перила и светильники, уберут слаботочные провода, приведут в порядок входную группу. Тем, где это необходимо, заменят окна и расколовшуюся плитку.
Закончить эти работы планируют к 1 сентября. Готовый ремонт чиновники будут принимать вместе с жителями.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об усилении контроля за газовой безопасностью в жилых домах. Правила газового обслуживания ужесточат с 1 января 2024 года.
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ЖКХ
Солнечногорск
Ремонтные работы
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