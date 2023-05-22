Подмосковье 22 мая 2023, 13:24 Еще 6 сельских дорог капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году Минтранс Подмосковья

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В этом году в Подмосковье отремонтируют шесть сельских дорог, расположенных в Егорьевске, Чехове, Сергиевом Посаде, Клину, Зарайске и Талдоме. В региональном Минтрансе отметили, что во время работ грунтовый тип покрытия заменят на асфальтовый.

«Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей деревень, а также экстренных служб, которые раньше не могли попасть в деревни из-за того, что дороги размывало в распутицу. Работы на всех участках планируется завершить осенью», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Дороги капитально отремонтируют на подъезде и в самой деревне Михали в Егорьевском округе, на подъезде к деревне Тюфанке Чеховского округа и к клинской деревне Заболотье. В Сергиево-Посадском округе отремонтируют подъезд к деревне Чарково, в Зарайском округе — к деревне Карманово, а в Талдомском округе — к деревне Троица-Вязники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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