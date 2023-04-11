Подмосковье 11 апреля 2023, 17:31 Еще 6 проектов благоустройства городов Подмосковья запустят весной благодаря грантам министерство благоустройства

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Набережные и парки в шести округах Подмосковья начнут обновлять этой весной с помощью федеральных грантов. Это территории, которые в прошлом году победили на всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Города Московской области каждый год активно участвуют в конкурсе проектов и выигрывают средства на обновление общественных территорий. Благодаря этим грантам удалось реализовать 22 проекта, еще несколько находятся в работе.

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«В этом году мы завершим работы еще по пяти проектам. В ближайшее время приступим к реализации проектов-победителей прошлогоднего конкурса», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Благодаря грантам преобразятся набережная реки Остер в Зарайске и зона отдыха на берегу реки Коломенки в Коломне. Средства выделены на благоустройство парка Победы в Краснозаводске и Лесного бульвара в Протвине. Еще два проекта-победителя улучшат центральную часть города в Дедовске и береговую территорию реки Нерской в Куровском. Работы начнутся в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Московской области.

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