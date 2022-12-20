Подмосковье 20 декабря 2022, 17:58 Еще 6 коек для пациентов с инсультами появилось в реанимации Красногорской больницы после ремонта

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После капитального ремонта реанимация городской больницы Красногорска расширилась. Здесь появилось шесть дополнительных коек неврологического профиля, которые расположены в обновленном отдельном помещении.

В обновленной реанимации будут спасать жизни пациентов с инсультами, черепно-мозговыми травмами. Здесь будут приводить в себя тех, кто перенес операцию на мозге.

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«Отделение оснастили современной дыхательной аппаратурой экспертного класса. Это позволит проводить искусственную вентиляцию легких в разных режимах, что уменьшает сроки пребывания в реанимации», — рассказала директор Красногорской городской больницы Елена Морозова.

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В Красногорске продолжается строительство детского госпиталя. который сможет принимать до 15 тысяч пациентов со всего Подмосковья в год. Губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке и проверил темп выполнения работ.

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