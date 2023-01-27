27 января 2023, 17:42
Еще 500 фудтраков и автолавок появится в Подмосковье в 2023 году
Размещение обильных торговых точек стало популярным у предпринимателей Подмосковья. В этом году в регионе заключат еще не менее 500 договоров на их размещение. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.
Цифровую услугу по размещению фудтраков запустили в Подмосковье летом прошлого года. За сезон было заключено около 100 договоров.
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«Мы планируем, что в 2023 году эта цифра вырастет кратно. Ставим себе цель: заключить не менее 500 договоров до конца года на размещение фудтраков, тележек, автолавок и других мобильных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», — сказал он.
Автолавки подходят для продажи овощей, фруктов, выпечки, меда и других продуктов. В фудтраках продают еду и напитки, один из них недавно заработал в парке «Фабричный пруд» в Реутове.
Выбрать место для размещения передвижной торговой точки можно на «Госуслугах».
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