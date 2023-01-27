Подмосковье 27 января 2023, 17:42 Еще 500 фудтраков и автолавок появится в Подмосковье в 2023 году

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Размещение обильных торговых точек стало популярным у предпринимателей Подмосковья. В этом году в регионе заключат еще не менее 500 договоров на их размещение. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

Цифровую услугу по размещению фудтраков запустили в Подмосковье летом прошлого года. За сезон было заключено около 100 договоров.

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«Мы планируем, что в 2023 году эта цифра вырастет кратно. Ставим себе цель: заключить не менее 500 договоров до конца года на размещение фудтраков, тележек, автолавок и других мобильных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», — сказал он.

Автолавки подходят для продажи овощей, фруктов, выпечки, меда и других продуктов. В фудтраках продают еду и напитки, один из них недавно заработал в парке «Фабричный пруд» в Реутове.

Выбрать место для размещения передвижной торговой точки можно на «Госуслугах».

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