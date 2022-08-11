Еще 50 парковок электросамокатов обустроят за сезон в Подмосковье

С начала сезона жители Подмосковья более 1,5 миллиона раз воспользовались услугами проката электросамокатов. В популярных городах использования сервиса выявили самые востребованные маршруты и сделали их удобнее

С помощью телеметрических данных были составлены тепловые карты в семи округах — Реутове, Долгопрудном, Балашихе, Королеве, Мытищах, Химках и Люберцах.

«Благодаря обследованию были выявлены неудобные места не только для пользователей электросамокатов, но и для маломобильных граждан. В итоге было ликвидировано более 30 таких зон, где приходилось „спешиваться“. Здесь снизили бордюры, оборудовали комфортные съезды. Также скорректировали более 40 парковочных зон, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

В Министерстве подчеркнули, что все новые инфраструктурные объекты в регионе строятся с учетом создания безбарьерной среды, а уже существующие — постепенно адаптируются.

Съезды оборудовали, например, в Королеве, на улицах Сталинградской битвы, Большой Комитетской и Бурковском проезде. На улице Борисовке в Мытищах ликвидировали ямы. В тех местах, где парковки самокатов были наиболее востребованными, установили дополнительные стационарные конструкции, а там, где этого не требовалось, создали зоны виртуальных парковок. До конца текущего сезона в Подмосковье запланировано обустроить еще 50 новых парковок.

Сервис по прокату электросамокатов работает в 27 округах Подмосковья. С начала сезона им воспользовались более 1,5 миллиона раз.

За пять лет в Подмосковье построят 34 спортивных объекта, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это будут бассейны, футбольные поля с трибунами, крытые катки, физкультурные центры и стадионы.