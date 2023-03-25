Подмосковье 25 марта 2023, 17:58 Еще 5 современных автобусов появилось в Павловском Посаде Алёна Притула

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В Павловском Посаде начали курсировать пять современных автобусов. Три из них пополнили автопарк округа в феврале этого года, еще два приехали в марте.

Автобусы большого класса способны вмещать 105 человек. Их оснастили системами климат-контроля, видеонаблюдением, электронным табло и устройствами для бесконтактной оплаты проезда.

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Когда автобус подъезжает к остановке, кузов наклоняется в сторону открытия дверей. Это делает посадку и высадку пассажиров более удобной. Для маломобильных граждан предусмотрели механический пандус. В салоне для них оборудовали специальные места с креплениями и кнопкой связи с водителем.

Жительница Павловского Посада Анастасия Сорокина учится в Ногинске и часто ездит на маршруте № 27. Ей уже доводилось ездить на новом автобусе. По ее словам, сидения в них мягче, также есть разъемы для подзарядки гаджетов.

До конца года в автопарке Павловского Посада появится еще 16 новых автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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