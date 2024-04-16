Подмосковье 16 апреля 2024, 11:36 Еще 5 онлайн-услуг стали доступны на портале паллиативной помощи Подмосковья Медиасток.рф

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Интернет-портал, посвященный оказанию паллиативной помощи в Подмосковье, дополнили новыми услугами. Теперь здесь можно оформить самозапись к врачу и выполнить другие функции.

«На портале стали доступны такие направления как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса», — рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

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На портале также появился раздел «Аптечные сети». Здесь можно выбрать адрес пациента, после чего сформируется список ближайших пунктов, где можно получить лекарства по рецепту.

В Подмосковье также работает горячая линия по паллиативной помощи. Звонить можно по номеру +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом.

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