Подмосковье 12 мая 2023, 16:08 Еще 5 объектов здравоохранения отремонтируют в Солнечногорске к концу года

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Пять объектов здравоохранения отремонтируют в Солнечногорске к концу года. Обновят центральную поликлинику, три фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Новой, Лыткино и Кривцово, а также приведут в порядок подвал в Московском областном госпитале для ветеранов воин.

«В центральной поликлинике Солнечногорска ведется масштабный капитальный ремонт. В конце года для жителей откроется обновленная поликлиника с современным оборудованием и мебелью, а также с новыми специалистами в штате», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

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В трех фельдшерско-акушерских пунктах рабочие обновят покрытие стен и потолков, заменят напольную плитку, светильники и сантехнику. Строительство еще одного сейчас ведется в микрорайоне Березки поселка Жуково.

Также в этом году открылась новая подстанция скорой помощи. На ее территории есть спортивная площадка, контрольно-пропускной пункт, крытая парковка на девять спецмашин, предусмотрены парковочные места для сотрудников и посетителей.

За последние восемь лет в Солнечногорске построили четыре фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности и открыли кабинет врача общей практики в Поваровке.

Кроме того, капитально отремонтировали Поваровскую подстанцию скорой медпомощи, детский консультативно-диагностический центр, соматическое отделение, кровлю двух зданий и бассейн в Московском областном госпитале для ветеранов воин, а также для медучреждения в поселках Ржавки, Менделеево, Поварово и Андреевка.

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