Важное 10 мая 2023, 21:03 Воробьев выразил особую благодарность врачам за спасение пострадавшей в Химках школьницы Губернатор Воробьев отметил профессионализм и самоотдачу врачей, спасших девочку из Химок Telegram

Читать 360tv в

Каждый специалист Химкинской больницы приложил максимум усилий, чтобы спасти пострадавшую в лицее 11-летнюю девочку, отметил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил особую благодарность медикам за их труд и профессионализм.

«В феврале нас всех шокировал случай, который произошел в Химках с 11-летней [школьницей]. Девочка поступила в больницу с множеством ножевых ранений, потеряв 40% крови», — напомнил глава Подмосковья.

Реклама

В среду, 10 апреля, Воробьев прибыл в Химкинскую больницу, чтобы поблагодарить и вручить награды медикам, которые спасли жизнь пострадавшей.

Губернатор подчеркнул, что каждый специалист на своем месте приложил максимум усилий. Так, фельдшер скорой помощи смог успешно поставить капельницу ребенку, несмотря на слабый пульс и низкое давление. Бригада скорой максимально оперативно доставила девочку в больницу.

«Реаниматологи, ЛОР, хирург, травматолог и медсестры сразу же начали операцию, а водитель поехал за донорской кровью», — рассказал Воробьев.

Он также обратился со словами благодарности к санавиации, которая доставила школьницу в Московский областной центр охраны материнства и детства. Там она прошла дальнейшее лечение.

«Спасибо за ваш труд и отдачу», — заключил губернатор.