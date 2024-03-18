Подмосковье 18 марта 2024, 11:56 Еще 49 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю Unsplash

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Почти 860 квадратных метров аварийного жилья расселили в Московской области за неделю. Так, еще 49 человек из четырех округов переехали в новые квартиры.

«На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 21 аварийное помещение в четырех округах Подмосковья», — говорится в сообщении Министерства строительного комплекса Московской области.

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За семь дней из аварийного фонда переселили жителей Дмитрова, Клина, Мытищ и Шатуры.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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