Подмосковье 26 марта 2024, 14:29 Еще 46 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю Медиасток.рф

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Свыше 800 квадратных метров аварийного жилья расселили в Шатуре и Сергиевом Посале за неделю. За это время 46 человек получили компенсации или переехали в новые квартиры.

Как расскаали в Минстрое Подмосковья, дома расселяют по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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«Из аварийного жилья переселены 46 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 18 аварийных помещений в двух округах Подмосковья», — сообщили в ведомстве.

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