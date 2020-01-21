Еще 41 многодетная семья получит землю в Подмосковье до середины февраля

До середины февраля 2020 года 41 многодетная семья получит земельные участки в Московской области. Об этом сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Земельные участки предоставят в 11 округах Подмосковья. Общая площадь превысит 4,3 гектара.

«41 земельный участок проработан Минмособлимуществом и администрациями городских округов Подмосковья за прошедшую неделю и будет предоставлен многодетным семьям в 11 округах Московской области», — рассказал Владислав Коган.

До середины февраля семьям предоставят 14 участков в Щелкове, еще 11 в Серпухове, шесть в Ступине, по два в Егорьевске и Рузе, по одному в Сергиевом Посаде, Воскресенске, Волоколамске, Пушкино, Коломне и Богородском округе.

В Подмосковье работает закон о предоставлении бесплатных участков многодетным. Так, в прошлом году землю получили больше трех тысяч семей.