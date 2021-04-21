Забралова оценила работу нового детского сада «Мозаика» в Балашихе

Новый детский сад «Мозаика» появился в Балашихе. Его открыли в микрорайоне Изумрудный лес. Здесь примут 350 ребят в возрасте от двух до семи лет.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова проверила созданные для детей условия.

Сад оставил очень приятные впечатления. Он большой и современный. Это важное событие для жителей. Микрорайон новый, здесь много семей с малышами Ольга Забралова.

Она подчеркнула, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за год построят 17 крупных детских садов на три тысячи мест и еще десятки мини-садов.

Разница между обычными детскими садами и мини-версиями состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель.

А в «Мозаике» разместятся 14 групп малышей разного возраста. Здесь есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для дополнительного образования.

Во внутреннем дворике обустроили игровые площадки, места для физкультуры и отдыха. Следить за безопасностью смогут с помощью системы видеонаблюдения.