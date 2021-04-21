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    21 апреля 2021, 10:49

    Забралова оценила работу нового детского сада «Мозаика» в Балашихе

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый детский сад «Мозаика» появился в Балашихе. Его открыли в микрорайоне Изумрудный лес. Здесь примут 350 ребят в возрасте от двух до семи лет.

    Забралова оценила работу нового детского сада «Мозаика» в Балашихе | Изображение 1

    Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова проверила созданные для детей условия.

    Сад оставил очень приятные впечатления. Он большой и современный. Это важное событие для жителей. Микрорайон новый, здесь много семей с малышами

    Ольга Забралова.

    Она подчеркнула, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за год построят 17 крупных детских садов на три тысячи мест и еще десятки мини-садов.

    Забралова оценила работу нового детского сада «Мозаика» в Балашихе | Изображение 2

    Разница между обычными детскими садами и мини-версиями состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель.

    А в «Мозаике» разместятся 14 групп малышей разного возраста. Здесь есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для дополнительного образования.

    Забралова оценила работу нового детского сада «Мозаика» в Балашихе | Изображение 3

    Во внутреннем дворике обустроили игровые площадки, места для физкультуры и отдыха. Следить за безопасностью смогут с помощью системы видеонаблюдения.