Подмосковье 09 февраля 2024, 15:29 Еще 4 тысячи упаковок сухого душа для участников СВО изготовили в Дзержинском Яна Ширяева

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Мастер-класс по изготовлению сухого душа для участников «Активного долголетия» провели во дворце культуры «Вертикаль» в Дзержинском. За все время волонтеры изготовили уже четыре тысячи таких гигиенических наборов для участников СВО.

Сухой душ не требует смывания и очень удобен в полевых условиях. Он изготавливается из ткани для губок, мыльных растворов, воды и одноразовых полотенец. В каждый набор кладут инструкцию по применению и конфету в подарок.

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«Во всех городских округах нашего региона жители самого разного возраста прикладывают все усилиями, чтобы помочь нашим бойцам. Активную работу по этому направлению ведут и в Дзержинском. Сухой душ действительно необходим участникам СВО на фронте в полевых условиях. Приятно видеть, как жители старшего поколения слаженно занимаются таким добрым делом», — отметил депутат Мособлдумы Владимир Жук, который побывал на мастер-классе.

В Дзержинском продолжает работу Центр поддержки участников СВО и их семей. Уже на следующей неделе здесь запланирован очередной сбор гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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