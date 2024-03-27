Подмосковье 27 марта 2024, 13:23 Еще 4 сирот в Электростали обеспечили жильем с начала года Unsplash

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Работа по обеспечению сирот жильем продолжается в Московской области. С начала года четыре человека получили три жилищных сертификата и одну квартиру в Электростали.

Благодаря этим сертификатам ребята смогут приобрести собственное жилье. Сумма сертификатов фиксированная и составляет 3, 9 миллиона рублей. В этом году в Электростали еще шесть сирот получат сертификаты, а пять — квартиры.

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Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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