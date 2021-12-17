Еще 4 объекта Московской областной станции скорой помощи отремонтировали

Ремонтные работы завершены еще на четырех объектах Московской областной станции скорой медицинской помощи — Дубненской и Климовской подстанциях, а также на Заворовском и Талдомском постах.

Ремонт крыльца, входной группы проведен в Дубне и Заворово. Также там сделаны внутренние отделочные работы, и заменены окна и двери.

Внутренняя отделка проведена на посту в Талдоме, в Климовске был отремонтирован гараж, подвал, а также была сделана отделка помещений.

«На плечи сотрудников скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. И важно создавать достойные условия работы и отдыха для специалистов. Поэтому мы продолжаем масштабную программу текущих ремонтов», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что уже на 27 постах и подстанциях скорой помощи с начала года завершились ремонтные работы.

Ремонт уже был проведен на Щелковской, Реутовской, Воскресенской, Чеховской и Клинской подстанциях, а также Дедовского, Реутовского и других постов и подстанций скорой медицинской помощи.

Фельдшерские пункты отремонтировали в двух селах и одной деревне городского округа Озеры — в селе Большие Колодези, деревне Тарбушево и селе Редькино. Там улучшили сантехнику, внутреннюю отделку, отмостки и не только. Как подчеркнула Стригункова, в Подмосковье реализуют большую программу ремонта медицинских центров.