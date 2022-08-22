Еще 4 новостройки в Подмосковье получили кадастровые номера

На прошлой неделе в Подмосковье на кадастровый учет поставили четыре жилых дома. Постановка дома на учет дает жильцам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записывать детей в детсады и школы, прикрепляться к поликлинике и проводить множество других юридических действий.

Кадастровые номера были присвоены восьмиквартирным домам, которые располагаются в ЖК «Премьера» на улице Новой в деревне Демихово в Орехово-Зуевском городском округе. Также номер присвоили жилому дому на 504 квартиры на улице на улице Реутовской в ЖК «Измайловский лес» в городском округе Балашиха и жилому дому на 449 квартиры на улице Некрасова в ЖК «Некрасовский» в Одинцовском городском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше 7,7 миллионов квадратных метров жилья.