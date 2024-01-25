25 января 2024, 15:42
Еще 4 детских сада построят в ЖК «Одинцово-1»
Четыре детских сада возводят на территории жилого комплекса «Одинцово-1». Дошкольные образовательные учреждения смогут принять 620 детей.
В одном из зданий уже идут монолитные работы. В остальных продолжается монтаж стен и установка инженерных сетей.
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В каждом детском саду предусмотрены универсальные залы для занятий физкультурой и музыкой, медицинский и методический кабинеты, комнаты для кружковых занятий и персонала. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки.
Всего в жилом комплексе «Одинцово-1» предусмотрены две школы и восемь детских садов.
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Одинцово
Детские сады
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