Подмосковье 25 января 2024, 15:42 Еще 4 детских сада построят в ЖК «Одинцово-1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Четыре детских сада возводят на территории жилого комплекса «Одинцово-1». Дошкольные образовательные учреждения смогут принять 620 детей.

В одном из зданий уже идут монолитные работы. В остальных продолжается монтаж стен и установка инженерных сетей.

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В каждом детском саду предусмотрены универсальные залы для занятий физкультурой и музыкой, медицинский и методический кабинеты, комнаты для кружковых занятий и персонала. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки.

Всего в жилом комплексе «Одинцово-1» предусмотрены две школы и восемь детских садов.

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