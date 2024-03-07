Подмосковье 07 марта 2024, 10:21 Еще 35 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Диалект» в Мытищах Министерство жилищной политики Московской области

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Дольщики жилого комплекса «Диалект» в Мытищах продолжают получать ключи от долгожданных квартир. Подписание документов идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и Министерством жилищной политики Московской области.

Сейчас ключи от квартир получили 35 дольщиков. Напомним, застройщик ООО «Группа МГ» начал возводить жилой комплекс «Диалект» в 2015 году. Строительство неоднократно приостанавливалось и в 2021 году застройщика признали банкротом.

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В 2022 году объект передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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