Еще 33 населенных пункта Подмосковья получили газ

Газ провели в населенные пункты в 14 городских округах Подмосковья. Следующим этапом станет подведение коммуникация к домам.

Среди подключенных к газу населенных пунктов — деревни и поселки в городских округах Наро-Фоминский, Рузский, Дмитровский, Истра, Волоколамский, Клин, Солнечногорск, Шаховская, Кашира, Ленинский, Чехов, Коломенский, Раменский, Лотошино. Минэнергетики Подмосковья обозначило условия подключения к газу домов. Это заключение договора с газораспределительной организацией, подготовка дома и заполнение заявки на газификацию.

Воспользоваться льготным подключением можно, заполнив заявку на сайте «Мособлгаза». О том, как воспользоваться льготами, можно узнать на сайте Минэнергетики области.

С начала года голубое топливо пришло в 1658 населенных пунктов Подмосковья. «Мособлгаз» построил 1119 километров газораспределительных сетей.