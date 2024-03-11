Подмосковье 11 марта 2024, 13:09 Еще 32 пешеходные дорожки благоустроят в Одинцовском округе в 2024 году Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Благоустройство народных троп продолжат в Одинцовском округе в 2024 году. В порядок приведут 32 дорожки протяженностью около четырех километров.

Самый большой объем работ проведут в поселках Кубинка-10, Старый городок и в Больших Вяземах. Также народные тропы благоустроят в Звенигороде, Одинцове и Ершове.

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Так, в Кубинке-10 построят дорожку от дома № 8 до автобусной остановки «Кубинка-10», а в Больших Вяземах — дорожку от автобусной остановки «Институт» до мостика через реку Большая Вяземка. Кроме того, обустроят подходы вблизи железнодорожной платформы Малые Вяземы. Также появятся тротуары на Школьной и Заводской улицах в Старом городке.

С полным перечнем запланированных работ можно ознакомиться на сайте администрации Одинцовского городского округа.

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