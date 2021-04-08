Еще 300 рабочих мест создадут в Можайске благодаря заводу навесов

Завод, создающий навесы из экологических материалов, построят в Можайском округе. Здесь станут производить конструкции, которые защищают от непогоды. Они будут автоматизированными: управление обеспечат с пульта и мобильного телефона.

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Это отметили в областном Мининвесте. В ведомстве уточнили, что это второй завод компании CORPSUN в Подмосковье.

Первое такое предприятие работает в Одинцовском округе. Это конструкторское бюро и завод полного цикла для производства автоматизированных навесов из экоматериалов.

Там работают 95 человек, а на предприятии в Можайске смогут трудоустроить еще 300. Об этом сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

В строительство и оснащение нового завода компания планирует инвестировать более 15 миллионов рублей. Здесь создадут около 300 рабочих мест Екатерина Зиновьева.

Продукция CORPSUN два года подряд становится победителем премий AWARDS PIR и MOSBUILD как лучшее технологическое решение и лучший инновационный продукт.