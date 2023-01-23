23 января 2023, 13:57
Еще 300 автобусных остановок обустроят в Подмосковье в 2023 году
В этом году в Подмосковье обустроят 300 новых автобусных остановок. Всего работы проведут в 40 округах.
В рамках благоустройства остановочных пунктов будут обустроены посадочные площадки и павильоны. Часть остановок вне населенных пунктов оборудуют заездными карманами. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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«Остановки будут двух видов — межгород и городской стандарт, все они оснащены скамейками и урнами», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Обустройство остановок позволит обеспечить безопасность и комфорт жителей Московской области. Наибольший объем работ запланирован в Серпухове, Дмитрове, Павловском Посаде, Кашире и Раменском.
Междугородные остановочные павильоны будут выполнены из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. В черте города остановки выполнят из металлического каркаса и ударопрочного стекла.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил автобусы на маршруте из Бронниц до Котельников. Во время поездки жители поблагодарили главу региона за реконструкцию автовокзала в Бронницах. Работы завершат к маю, и пассажиры смогут ждать автобусы на крытом перроне.
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Благоустройство
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