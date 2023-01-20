Важное 20 января 2023, 17:34 Губернатор Подмосковья Воробьев проверил автобусы на маршруте из Бронниц до Котельников Автор фото: Константин Семенец

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Автобусы обновят на маршруте № 324 «Бронницы — метро Котельники» в Подмосковье. Каждый день они делают не менее ста рейсов и перевозят 4,4 тысячи человек. Однако сами автобусы уже устарели, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил один из них, совершив поездку вместе с пассажирами.

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«Жители пожаловались на маршрут от Бронниц до Котельников. Автобусы часто опаздывали и ломались», — рассказал губернатор.

Автор фото: Константин Семенец

На маршрут № 324 поступало много нареканий от жителей. Они не соответствуют современным стандартам, но при этом пассажиры проводят там зачастую более двух часов времени каждый день в пути от начальной до конечной остановки.

Люди просили обратить внимание на 324-й маршрут. От них поступали жалобы на задержки и опоздания, состояние автобусов. В час пик мы уже добавили еще один рейс, а сегодня узнали у пассажиров, заметны ли перемены. Андрей Воробьев

Здесь уже запустили экспресс-маршрут — теперь автобус делает лишь шесть остановок вместо 51. Однако изменения на маршруте еще не закончились, подчеркнул Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец

«В 2023 году на этом маршруте мы дополнительно обновим пять автобусов большого класса, чтобы жители могли ездить только с комфортом. Автобусы мы стараемся обновлять регулярно, чтобы они меньше ломались, в них было тепло зимой, а летом работал кондиционер», — сообщил губернатор.

В Московской области будут и дальше расширять сеть экспресс-маршрутов из отдаленных городских округов до пересадочных узлов, чтобы пассажиры могли экономить до получаса в пути. Сейчас таких маршрутов в регионе 17.

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