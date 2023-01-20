20 января 2023, 17:34
Губернатор Подмосковья Воробьев проверил автобусы на маршруте из Бронниц до Котельников
Автобусы обновят на маршруте № 324 «Бронницы — метро Котельники» в Подмосковье. Каждый день они делают не менее ста рейсов и перевозят 4,4 тысячи человек. Однако сами автобусы уже устарели, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил один из них, совершив поездку вместе с пассажирами.
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«Жители пожаловались на маршрут от Бронниц до Котельников. Автобусы часто опаздывали и ломались», — рассказал губернатор.
На маршрут № 324 поступало много нареканий от жителей. Они не соответствуют современным стандартам, но при этом пассажиры проводят там зачастую более двух часов времени каждый день в пути от начальной до конечной остановки.
Люди просили обратить внимание на 324-й маршрут. От них поступали жалобы на задержки и опоздания, состояние автобусов. В час пик мы уже добавили еще один рейс, а сегодня узнали у пассажиров, заметны ли перемены.
Андрей Воробьев
Здесь уже запустили экспресс-маршрут — теперь автобус делает лишь шесть остановок вместо 51. Однако изменения на маршруте еще не закончились, подчеркнул Андрей Воробьев.
«В 2023 году на этом маршруте мы дополнительно обновим пять автобусов большого класса, чтобы жители могли ездить только с комфортом. Автобусы мы стараемся обновлять регулярно, чтобы они меньше ломались, в них было тепло зимой, а летом работал кондиционер», — сообщил губернатор.
В Московской области будут и дальше расширять сеть экспресс-маршрутов из отдаленных городских округов до пересадочных узлов, чтобы пассажиры могли экономить до получаса в пути. Сейчас таких маршрутов в регионе 17.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Автобусы
Котельники
Бронницы
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