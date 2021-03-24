Еще 30 новых автобусов появилось на популярных маршрутах в Королеве и Мытищах
На самых загруженных дорожных маршрутах в Королеве и Мытищах начали курсировать 30 новых автобусов. Они появились по просьбам жителей.
Количество автобусов увеличил перевозчик «Домтрансавто». У них большая вместимость — каждый сможет принимать до 105 пассажиров.
Вышедшие на маршруты автобусы низкопольные, что делает их приспособленными и для маломобильных жителей, а также для комфортной перевозки детских колясок.
Внутри есть ЖК-мониторы, кондиционеры, аудиосистема, а все автобусы отвечают требованиям подмосковного стандарта.
Мы стараемся удовлетворять запросы людей и гарантировать пассажирам комфортное время, проведенное в пути
В компании подчеркнули, что от жителей, например, поступали запросы по 314 маршруту Мытищи — Медведково. Прежде там работали автобусы вместимостью 76 человек, а теперь — новые, рассчитанные на 105 пассажиров.