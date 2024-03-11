11 марта 2024, 16:46
Еще 30 дорог отремонтируют в Воскресенске в 2024 году
Тридцать грунтовых и асфальтобетонных дорог отремонтируют в Воскресенске, Белоозерском и других населенных пунктах округа в 2024 году. Также в порядок приведут прилегающие к ним тротуары.
Дорожные работы начнутся в мае. Первыми в порядок приведут дороги на Рабочей улице в микрорайоне Москворецкий и на улице Беркино в микрорайоне Цемгигант. Также в Воскресенске отремонтируют улицу Победы, Пролетарскую, Гражданскую, Строителей, Кирова и Конную.
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Летом ремонт проведут в поселках имени Цюрупы и Фосфоритный, в деревнях Бессоново, Гостилово, Золотово, Берендино, в слободке Алешино, в селе Конобеево и в городе Белоозерский. Обновят и подъездные дороги к СНТ.
Программу ремонта на 2024 год сформировали с учетом предложений жителей на портале «Добродел». Полный план работ опубликован на сайте администрации городского округа Воскресенск.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дороги М-5 в Люберцах. Движение на этом участке трассы запустят к концу 2024 года.
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