Подмосковье 11 марта 2024, 16:46 Еще 30 дорог отремонтируют в Воскресенске в 2024 году Медиасток.рф

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Тридцать грунтовых и асфальтобетонных дорог отремонтируют в Воскресенске, Белоозерском и других населенных пунктах округа в 2024 году. Также в порядок приведут прилегающие к ним тротуары.

Дорожные работы начнутся в мае. Первыми в порядок приведут дороги на Рабочей улице в микрорайоне Москворецкий и на улице Беркино в микрорайоне Цемгигант. Также в Воскресенске отремонтируют улицу Победы, Пролетарскую, Гражданскую, Строителей, Кирова и Конную.

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Летом ремонт проведут в поселках имени Цюрупы и Фосфоритный, в деревнях Бессоново, Гостилово, Золотово, Берендино, в слободке Алешино, в селе Конобеево и в городе Белоозерский. Обновят и подъездные дороги к СНТ.

Программу ремонта на 2024 год сформировали с учетом предложений жителей на портале «Добродел». Полный план работ опубликован на сайте администрации городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дороги М-5 в Люберцах. Движение на этом участке трассы запустят к концу 2024 года.

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